Ex-motorcrosser Eric Geboers vermist in waterplas Mol

In recreatiedomein Miramar in Mol zijn de politie en brandweer met man en macht op zoek naar ex-wereldkampioen motorcross Eric Geboers (55). Hij viel er gisteren rond 22 uur uit een bootje. Voorlopig heeft de zoekactie geen resultaat opgeleverd. Dat zegt de politie aan VTM NIEUWS.

Volgens getuigen sprong Geboers van op een plezierboot achter zijn hond aan, zegt de brandweer. Hij kwam niet meer boven. De brandweer heeft vannacht tot ongeveer half drie gezocht met schijnwerpers en een sonar, maar er is nog steeds geen spoor van Geboers.

De zoekacties zijn vanmorgen hervat en de brandweer heeft ook assistentie gekregen van de Cel Vermiste Personen, de scheepvaartpolitie en duikers van de Civiele Bescherming. Er wordt onder meer gezocht met bootjes en een helikopter, die uitgerust is met een warmtecamera.

Koud water

De plas is op sommige plaatsen dertig meter diep, met hele koude lagen water en onderstroom. "Het water kan er dus erg koud zijn", waarschuwt Paul Rotthier, de burgemeester van Mol (CD&V). "De vermiste kwam al meteen na zijn sprong in de problemen en de mensen die bij hem waren, hebben hem onder water zien verdwijnen. We moeten dus realistisch zijn over zijn kansen."

Wereldkampioen motorcross

Eric Geboers werd meerdere keren wereldkampioen in het motorcrossen. Sinds 2014 is hij teammanager bij het Suzuki-fabrieksteam.