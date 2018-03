Ex-medewerker slachthuis: "Rot vlees moesten we gewoon kruiden"

Op vlees dat er slecht of ‘beschadigd’ uitzag, werden gewoon veel kruiden gedaan. Dat zegt een van de ex-medewerksters van het omstreden slachthuis Veviba anoniem aan de Franstalige nieuwswebsite RTL Info. “Eigenlijk eet de consument rot vlees zonder het te beseffen”, klinkt het.

Gisteren raakte bekend dat de erkenning van vleesbedrijf Veviba werd ingetrokken. Na een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels. Zo zou de vermelde invriesdatum van het vlees vervalst zijn. Daarop besloten Delhaize en Colruyt de vleesproducent van het bedrijf uit de rekken te halen en de samenwerking stop te zetten.

Een ex-medewerkster van Veviba, een slachthuis dat deel uitmaakt van de groep Verbist, bevestigt dat ze moesten sjoemelen met de houdbaarheidsdata. Volgens haar vroeg het bedrijf de werknemers om een oogje dicht te knijpen voor de slechte kwaliteit van het vlees, zodat het toch nog verkocht kon worden.

Kruiden

“Als we vlees hadden dat er niet meer goed uitzag, met slechte stukken of zelfs rot vlees, moesten we de stukken omdraaien en ze op die manier voorstellen dat de consument niet zou zien dat het geen goed vlees was”, getuigt ze anoniem aan RTL. “Of ze zeiden ons dat we meer kruiden moesten toevoegen, zodat ze het niet zouden zien.”

Rot vlees

“De consument eet dus rot vlees, zonder dat ze het beseffen”, zegt de ex-medewerkster. Volgens de vrouw gaven verschillende medewerkers aan dat er rottend vlees was, maar het bedrijf deed er niets aan.

"Wie in de sector werkt, weet welk vlees goed is en welk vlees niet. Als het vlees, dat er rood moet uitzien, er grijs of blauw uitziet en de stukjes stinken, weten we natuurlijk dat het niet goed is", zegt ze. "Soms hadden we een hele reeks die slecht was. Op dat moment wéten we dat als we alles moeten weggooien, dat een probleem is. Maar wij hebben geen keuze. Als ze ons vragen om het vlees toch te versturen, moeten we dat doen."

Vleesmengeling

De voormalige medewerkster haalt ook een andere praktijk aan. Volgens haar worden de vaten waarin het vlees gehakt wordt, niet tussendoor uitgewassen. Daardoor raken allerlei soorten vlees gewoon vermengd. "Het vlees, eenmaal gehakt, bevat dan verschillende soorten: rund, lam en varkensvlees. Alles is gemengd."