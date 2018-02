Ex-Idoolfinalist vergiftigd met thallium

Zanger Andrei Lugovski (34) ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een poging tot vergiftiging. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. De Oostendenaar van Wit-Russische origine kreeg thallium toegediend, een bestanddeel van rattenvergif.

Het is niet duidelijk wanneer Lugovski het gif toegediend zou gekregen hebben. In ieder geval ligt hij nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. In het dossier zijn nog geen verdachten opgepakt. Het parket geeft geen verdere commentaar over de zaak.

Poging tot vergiftiging wordt ook poging tot gifmoord genoemd. Voor de correctionele rechtbank staan hierop gevangenisstraffen tot 20 jaar, voor het hof van assisen is de maximumstraf zelfs 30 jaar opsluiting.

De zangcarrière van Andrei Lugovski startte in 2007 met zijn deelname aan de talentenjacht Idool, waar hij zelfs de finale behaalde. Sindsdien werkte de Oostendenaar onder andere al samen met Christoff en Will Tura.