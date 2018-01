Ex-gevangenisdirecteur krijgt 4 jaar voor aanranding

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een voormalige gevangenisdirecteur uit Wortel schuldig bevonden aan aanrandingen met geweld. Hij krijgt daarvoor een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan twee jaar met uitstel. Hij wordt ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. De zestiger is intussen met pensioen.

Toen de man, met een visuele beperking, nog actief was als directeur in de gevangenis in Wortel, liet hij gedetineerden seksuele handelingen bij hem uitvoeren in ruil voor een gunstiger regime. De gevangenisdirecteur heeft die feiten altijd ontkend.

Voor het proces hadden vier mensen zich burgerlijke partij gesteld. De rechtbank acht de ex-directeur schuldig aan aanranding van de eerbaarheid, passieve omkoping en openbare zedenschennis.

Zijn advocaat Jef Vermassen noemde het één groot complot van gedetineerden en cipiers, maar was niet aanwezig op het proces.