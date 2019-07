"Evenwicht tussen politie en gerecht is verstoord"

Door het tekort aan rechercheurs bepaalt de politie bij onderzoeken nu vaak de prioriteiten. De onderzoeksrechters waarschuwen dat zij de controle verliezen. Dat staat maandag te lezen in De Standaard.

"Als onderzoeksrechters in een dossier aan de politie vragen om bepaalde zaken na te gaan, luidt het antwoord dikwijls dat de rechercheurs het niet kunnen doen. Dat komt doordat er een groot gebrek aan personeel is", zegt Philippe Van Linthout, co-voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters. Die verenigt de circa honderdtwintig onderzoeksrechters in ons land. Zij behandelen de zwaarste criminele zaken. "Voor elke zaak die wat complexer is dan een betrapping op heterdaad, zitten we op droog zaad. Dat heeft een pervers effect: de politie kijkt wat de vraag is, hoeveel mensen ze heeft en bepaalt zo wat in de onder­zoeken prioritair is. Niet vanuit een honger naar macht, maar ingegeven door praktische omstandigheden. Dat is ongezond, want de controle valt weg."

De meer gespecialiseerde ­rechercheafdelingen van de Federale Gerechtelijke Politie kreunen al sinds het begin van dit decen­nium onder personeelsgebrek. Er zijn amper mensen om zaken rond fraude of corruptie te onderzoeken. Op terro-afdelingen is er een groot verloop. Ook bij de lokale recherches is er capaciteitsgebrek. Dat heeft niet alleen voor de bestrijding van criminaliteit ­nefaste gevolgen. "Het verstoort ook het evenwicht tussen politie en gerecht", merkt Van Linthout samen met zijn collega's.