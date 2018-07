Even paniek na (geplande) ontploffing in Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge was er deze namiddag een explosie. Het ging om een geplande en gecontroleerde ontploffing van een containerkraan, maar slechts weinig toeristen wisten daar van af.

De containerkraan van meer dan 1.000 ton werd met dynamiet tot ontploffing gebracht. Dat is perfect verlopen, maar direct daarna kregen de hulpdiensten verschillende oproepen van ongeruste toeristen. De knal was te horen tot in Blankenberge en Knokke-Heist, waar op dat moment duizenden toeristen op het strand zaten. De politie van Blankenberge stelde op hun Facebookpagina iedereen gerust.