Even geen treinen in Diksmuide door gaslek

Daarnet reden er geen treinen tussen Lichtervelde en De Panne door een gaslek in de buurt van het station van Diksmuide. Het gaslek is ondertussen gedicht. De metingen in open lucht wezen op geen verder gevaar. Hierdoor kan het treinverkeer en het verkeer op de N35 opnieuw normaal verlopen.

Bij wegwerkzaamheden in de Bortierlaan vlak naast het station werd vanmorgen om 8.40 uur een middendrukleiding geraakt. “Aangezien de gevolgen niet onmiddellijk duidelijk zijn is het auto- en treinverkeer preventief stilgelegd”, zei burgemeester Lies Laridon aan VTM NIEUWS. “Mensen uit de buurt en treinreizigers werden geëvacueerd naar de Boterhalle. Er zijn geen gewonden.”

Evacuaties

“De metingen in de woningen zijn aan de gang met de aanwezige bewoners”, zegt burgemeester Lies Laridon. “Zodra alles veilig is, mogen ook de mensen die werden geëvacueerd naar de Boterhalle terug naar hun woningen gaan. De situatie is onder controle waardoor het gemeentelijk rampenplan wordt opgeheven.”

Er werden in totaal 18 mensen geëvacueerd naar de Boterhalle. Inwoners die op het moment van het lek niet aanwezig waren contacteren de brandweer best via 051 50 19 32 om hun woning veilig te verklaren. Op iedere woning in de geëvacueerde zone die niet werd gecontroleerd door de brandweer wordt een document gehangen met alle informatie.

Voor de treinreizigers werden vervangbussen ingelegd. Ook de secundaire scholen werden door de stadsdiensten verwittigd.