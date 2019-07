Eurostar in panne buiten Halle: reizigers klagen over extreme hitte

Een Eurostar-trein die op weg was naar Londen staat al meer dan een uur in panne tussen Halle en Tubeke. Dat bevestigt Eurostar zelf aan VTM NIEUWS. Volgens de eerste bevindingen van Infrabel heeft de Eurostar-trein zelf schade berokkend aan de bovenleiding.

Er zouden zo'n 600 reizigers op de trein zitten. "Het is zeer warm. We krijgen geen info en de airconditioning werkt niet", zegt professor Economie Paul De Grauwe van binnenin de trein aan VTM NIEUWS. "We mogen de trein niet verlaten en er is zeer weinig hulp.

De problemen ontstonden na schade aan de bovenleiding. Volgens de eerste bevindingen van Infrabel heeft de trein van Eurostar die zelf berokkend. Als dat het geval is zal Infrabel de herstellingskosten ook verhalen op Eurostar.

(Lees verder onder de tweets)

Stuck in Eurostar somewhere close to Tubize. Train broke down. No elecricity, no airco anymore. Temperature rising. Conclusion: avoid Eurostar when its very hot. (Also when very cold). I should have known better. — Paul De Grauwe (@pdegrauwe) July 24, 2019

Eurostar is nu wel onderweg met een lege trein om hen op te halen.

Due to an overhead power supply issue train 9121 culd not continue it's journey. We currently we have an empty train leaving Brussels Midi which we will transfer passengers and return passengers back to Brussels Midi where we will take care of them. — Eurostar (@Eurostar) July 24, 2019

Lege trein

Op Twitter komen heel wat berichten binnen van bezorgde reizigers. Eurostar probeert hen gerust te stellen en stuurt een lege trein om de gestrande reizigers op te pikken.