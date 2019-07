Eurostar en Thalys gestrand in Halle: alle reizigers geholpen

In de verzengende hitte hebben bijna duizend passagiers twee uur lang vastgezeten op de trein. Een Eurostartrein naar Londen én een Thalys naar Parijs - ze stonden vast in de buurt van Halle. De Eurostar had daar een deel van de bovenleiding afgerukt. De stroom moest worden afgesloten en ook de airco viel uit - de temperatuur in de treinen liep op tot 50 graden.

De reizigers van de Eurostar mogen na uren wachten hun trein verlaten, ze schuilen in de tunnel tot een ander treinstel hen oppikt. En hen uiteindelijk, uren nadat ze zijn gestrand, terug naar Brussel brengt.

In Edingen hebben ze meer geluk, er worden uiteindelijk bussen aangerukt. Die brengen iedereen naar een nieuwe Thalys die in het station klaarstaat om hen alsnog naar Parijs te brengen. Uiteindelijk pas een halve dag nadat de trein is stilgevallen.