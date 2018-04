Deze ochtend om 6.00 uur is de Europese flitsmarathon van start gegaan. België neemt deel, maar ook in de buurlanden wordt er gecontroleerd. In totaal zal ons land op 545 plaatsen controleren op overdreven snelheid, zo kondigde de federale politie eerder aan.

Het Europese politiesamenwerkingsverbond TISPOL organiseert de flitsmarathon vanaf deze ochtend om 6.00 uur tot morgenochtend 6.00 uur. In België worden daarvoor 330 agenten ingezet, die op 545 locaties zullen controleren. Ook in de buurlanden wordt er gecontroleerd op overdreven snelheid.

Bij de vorige flitsmarathon, in oktober 2017, werd 2,81 procent van de bijna 1,3 miljoen gecontroleerde bestuurders betrapt op overdreven snelheid.