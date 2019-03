Europees Parlement wil switch tussen zomer- en winteruur afschaffen in 2021

Het Europees Parlement wil de halfjaarlijkse switch tussen zomer- en wintertijd in 2021 afschaffen. Dat standpunt heeft het halfrond dinsdag in Straatsburg ingenomen.

Dit weekeinde schakelen we weer over op het zomeruur. Als het van het Europees Parlement afhangt, gebeurt die switch binnen twee jaar voor het laatst. Een meerderheid van 410 tegen 192 parlementsleden schaarde zich dinsdag in Straatsburg achter het idee om het halfjaarlijkse geschuif met de klokwijzers binnen twee jaar af te schaffen.

Concreet willen de Europarlementsleden dat alle lidstaten in maart 2021 voor een laatste keer overschakelen naar de zomertijd. Lidstaten die vervolgens de wintertijd verkiezen, zouden dan in oktober van dat jaar een laatste keer omschakelen.

Die lidstaten zijn onderling echter nog niet tot een besluit gekomen. Het Europees Parlement dringt er alvast op aan dat ze de tijd nemen om onderling overleg te plegen en gecoördineerde keuzes te maken, om een lappendeken aan verschillende tijdsregelingen vermijden.

De Europarlementsleden willen dat de lidstaten hun keuze tegen april 2020 meedelen aan de Europese Commissie. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie moet dan nagaan of die keuzes het functioneren van de Europese eenheidsmarkt kunnen schaden. In dat geval moet de Commissie kunnen beslissen om de afschaffing uit te stellen.