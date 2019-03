Escorte raakt zwaargewond bij steekpartij

Een man heeft gisterenavond een escorte die hij had ingehuurd aangevallen met een mes in Sint-Katelijne-Waver. De 30-jarige vrouw kwam met meerdere messteken in het ziekenhuis terecht. Haar toestand is wel stabiel. De man is gearresteerd.

De 30-jarige man zou gisterenavond rond 19.30 uur een escorte hebben ontvangen. “Hij had daar seksuele betrekking met de vrouw”, zegt Christel Minne van het Antwerpse parket aan VTM NIEUWS

De escorte voelde op een gegeven moment een steek in de schouder, waarna ze probeerde te vluchten. Na nog verschillende messteken kon ze uiteindelijk naar buiten te lopen. Ze zakte op straat ineen en werd aangetroffen door een voorbijgangster, die haar overbracht naar het Stuivenbergziekenhuis.

Bij de vrouw werden steken in het aangezicht, het achterhoofd, de rug en de schouder vastgesteld. Haar toestand is stabiel, ze heeft wel een klaplong. De escorte kon in het ziekenhuis al kort verhoord worden.

De man werd in de loop van de avond gearresteerd bij zijn vader in Mechelen. Hij wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat hij met de vrouw afsprak.