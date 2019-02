'Ernstig probleem' met jurylid op proces aanslag Joods Museum

Er zijn opnieuw problemen op het proces rond de aanslag op het Joods Museum: Eén van de juryleden zou de richtlijnen niet gevolgd hebben. Er is sprake van een 'ernstig probleem'. Vandaag zouden de pleidooien van de burgerlijke partijen beginnen.

Eén vande juryleden heeft met vreemden over het proces gesproken. Dat is het 'ernstige probleem' waar sprake van is. Het jurylid is nu gewraakt.

Hij had zelf gemeld aan de politie dat hij gesproken had met iemand buiten het proces over de zaak. Het federaal parket en de burgerlijke partijen waren tevreden dat hij zo eerlijk was geweest maar ze vroegen wel dat hij gewraakt zou worden.

Het Jurylid wordt nu vervangen en zal zelf ook ondervraagd worden over het gesprek dat hij gehad heeft.