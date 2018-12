Erkenning van studentenclub Reuzegom wordt ingetrokken na dodelijk incident

Het Seniorenkonvent Leuven trekt de erkenning van studentenclub Reuzegom "met onmiddellijke ingang" in. Dat zegt de koepelorganisatie op Facebook. De studentenclub kwam in opspraak nadat een student stierf omdat hij vissaus moest drinken tijdens een doop. De jongen raakte onderkoeld en belandde in coma.

De studentenvereniging uit Leuven organiseerde afgelopen dinsdag en woensdag een doop voor drie nieuwe leden. Tijdens die doop werden de jongens verplicht om vissaus te drinken, maar dat veroorzaakte een verhoogd zoutgehalte in het bloed.

Net om dit soort toestanden te vermijden werkten de politie en de KULeuven een charter uit, om de dopen veilig te laten verlopen. Maar Reuzegom tekende dat charter niet. Nu onderneemt het Seniorenkonvent dus toch stappen tegen de studentenclub. De erkenning van Reuzegom wordt meteen ingetrokken.

Het parket is intussen ook een onderzoek gestart naar het incident. Vijf leden van de studentenvereniging werden al verhoord. Het gaat om de doopmeesters en de organisatoren van de doop. Op onopzettelijke doding staan celstraffen tot twee jaar. Als er nog verzwarende omstandigheden aan het dossier toegevoegd worden, kunnen die straffen oplopen.

Lees ook: