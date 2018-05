Erg drukke uittocht naar de kust

De E40 is opnieuw vrijgemaakt na een reeks ongevallen op weg naar de kust in Erpe-Mere, Wetteren en Drongen. Dat melden de Oost-Vlaamse wegpolitie en het Vlaams Verkeerscentrum. Tussen Brussel en de kust was het op het drukste moment drie uur aanschuiven. De weg is wel weer vrij, maar de uittocht naar zee blijft bijzonder druk.

Bij het ongeval in Wetteren raakten vijf voertuigen betrokken waarvan er drie getakeld moesten worden. Twee rijstroken waren daardoor versperd. Er is sprake van enkele gewonden.

Ook in Drongen gebeurde een ongeval met vier wagens. Twee daarvan moesten getakeld worden. In Wetteren waren twee rijstroken versperd na een ongeval.

Intussen is de weg weer overal vrijgemaakt, maar de avondspits blijft bijzonder druk. “Hou nog rekening met grote drukte, files en fiks tijdverlies”, klinkt het.