Er zit minder suiker en vet in ons eten

De afgelopen vijf jaar kunnen we in onze winkels uit gezondere voedingsmiddelen kiezen, want ons voedsel bevat nu minder suiker en verzadigde vetten dan voorheen. Onder meer voor het aantal frisdranken en voorverpakte producten die in België verkocht werden tussen 2012 en 2017, is er een duidelijke neerwaartse trend merkbaar van het aantal calorieën. Op die manier beantwoordt de sector aan de voedingsafspraken die ze vijf jaar geleden gemaakt heeft met de overheid.

Met de recente veranderingen komt de voedingssector tegemoet aan de afspraken die ze vijf jaar geleden met minister van Volksgezondheid De Block (Open Vld) en de FOD Gezondheidszorg heeft gemaakt in het kader van het Convenant Evenwichtige Voeding. In 2012 werd op nationaal vlak een traject uitgestippeld om de onevenwichtige voedingspatronen aan te pakken. De focus lag daarvoor op drie belangrijke pijlers: de samenstelling van de voeding, de portiegroottes ervan en de marketing en communicatie die naar de consument toe wordt overgemaakt.

Gezonder voedingspatroon

Vooral in frisdranken en voorverpakte producten zitten in de Belgische retailsector minder calorieën dan vijf jaar geleden. Voor frisdranken gaat het gemiddeld om zeven procent minder suiker. Dat komt door een verdere uitbreiding van het gamma met meer laagcalorische producten, niet omdat de er minder suiker in de bestaande frisdranken zit.

Zuivelproducten zoals (drink)yoghurts, chocomelken en dessertjes tellen dan weer zo'n vier procent minder suiker, dankzij nieuwe recepten. Ook plantaardige alternatieven doen het goed, daarbij is een suikerreductie van achttien procent merkbaar.

Verder werden ook ontbijtgranen een stuk gezonder: gemiddeld bevatten die 5,8 procent minder suikers, maar wel dertien procent meer vezels dan vijf jaar geleden. De sector voegde ook 24,5 procent meer volkoren granen toe.

Sauzen en smeersalades aan beurt

Minister van Volksgezondheid De Block is erg tevreden met de verbeterde samenstelling van onze winkelrekken, maar zegt dat de geleverde inspanningen niet volstaan. “Wij gaan de resultaten ook nog onafhankelijk laten monitoren en dan is het tijd om naar de volgende stappen te kijken, want er blijft veel werk te doen", klinkt het. In die volgende fases worden volgens de sector de koude sauzen en smeersalades aangepakt. De bereide maaltijden, frisdranken en zuivel worden intussen ook verder hervormd.