Britse weerdiensten voorspellen tegen het einde van de maand ijskoud winterweer door de zogenaamde ‘polaire vortex’. Dat zijn ijskoude winden boven de noordpool waardoor het ook bij ons écht zou gaan winteren. Vorig jaar is dat ook even gebeurd, in de Hoge Venen zakte het kwik toen tot -18. Is er effectief extreem winterweer op komst? Weervrouw Jill Peeters beantwoordt drie vragen over de ‘polaire vortex’.