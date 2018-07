Enkel nog na 20 uur sproeien in Oost-en West-Vlaanderen

De provincies Oost-en West-Vlaanderen nemen maatregelen tegen de droogte. Zo mag er vanaf morgen geen water meer gepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Landbouwers en particulieren mogen hun gazon enkel nog tussen acht uur 's avonds en acht uur 's morgens sproeien. De politie zal controles uitvoeren.

Het is al maanden kurkdroog in de provincie West-Vlaanderen en het watertekort wordt stilaan nijpend. Er geldt al wekenlang code geel en de West-Vlaamse gouverneur riep al op om zuinig om te gaan met water. Nu komen daar nog een paar maatregelen bij. Zo is het vanaf morgen verboden om water te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen. De Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers, laat nu ook weten dat Oost-Vlaanderen dezelfde maatregelen neemt.

Op bevaarbare waterlopen mag er wel nog gepompt worden, in overleg met de Vlaamse Waterweg, die zelf ook al een aantal maatregelen hanteert. Daarbovenop komt er een verbod om te overdag te besproeien. Sproeien mag dus enkel na 20 uur, tot 8 uur 's ochtends. "Overdag sproeien, heeft toch geen zin. Alles verdampt meteen", aldus de West-Vlaamse gouverneur. Hij dringt er ook op aan om spaarzaam te zijn met drinkwater, want ook daar slinkt de voorraad. De maatregelen zijn onbeperkt in tijd en zullen zeker aanhouden tot de situatie verbetert.