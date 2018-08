Enkel nog code oranje in West-Vlaanderen

De actieve onweerszone is ons land voorbij, dat bevestigt het KMI. Enkel over het uiterste westen blijft het nog enige tijd regenen. Op sommige plaatsen viel daar al meer dan 20 millimeter neerslag. Een hele tijd lang was code oranje van kracht, nu is dat enkel nog het geval in West-Vlaanderen.

Elders zijn nog enkele buitjes mogelijk, eventueel lokaal nog met wat onweer. Grote problemen worden echter niet meer verwacht.

Vanavond verwacht het KMI aan de kust een aantrekkende wind waarbij tijdelijk 7 beaufort uit noordwest mogelijk is en er rukwinden mogelijk zijn tot zo'n 90 km/uur. Later in de avond neemt de wind geleidelijk af en wordt het meestal droog.

In een eerdere voorspelling donderdagochtend vaardigde het KMI nog code oranje uit voor heel het land. Er werden na de middag hevige onweders verwacht, met hagel, zeer zware windstoten en wateroverlast.

Code oranje was vandaag een tijdlang van kracht: