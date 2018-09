Engie vervroegt onderhoud Tihange 1: kerncentrale 12 dagen vroeger beschikbaar

Engie Electrabel, de uitbater van de Belgische kerncentrales, vervroegt het onderhoud van Tihange 1. Daardoor zal de centrale twaalf dagen sneller weer beschikbaar zijn. Dat meldt het bedrijf.

Waar het onderhoud aanvankelijk gepland was van 20 oktober tot 29 november, zal het nu plaatsvinden van 13 oktober tot 17 november. De aankondiging komt er nadat deze week was gebleken dat in november slechts één van de zeven Belgische kerncentrales beschikbaar zou zijn door betonrot en gepland onderhoud.

Tihange 1 zou nu dus 12 dagen vroeger beschikbaar zijn.