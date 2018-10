Energy People stopt: opgelet voor nieuw "kosteloos" contract

Negenduizend klanten van de energieleverancier Energy People riskeren veel meer te betalen voor gas en elektriciteit. Energy People was een prijsbreker, met heel goedkope contracten, maar door de stijging van de elektriciteitsprijs verliest het geld. Daarom stopt het bedrijf. Met een misleidende mail proberen ze hun klanten een contract, dat gemiddeld 450 euro per jaar duurder is, aan te smeren bij een andere leverancier.

In de mail schrijft Energy People dat het de “krachten bundelt met Mega”. Door op een link te klikken, kan je je contract “kosteloos overzetten”, maar dat is niet zo. Met de link sluit je een nieuw contract af. Van een fusie met Mega is geen sprake. Het bedrijf wil de klanten van Energy People gewoon overnemen.

Energy People heeft negenduizend klanten. Als die ingaan op het aanbod van Mega zullen ze gemiddeld 150 euro per jaar meer betalen voor elektriciteit, en 300 euro per jaar voor aardgas.