Eneco Clean Beach ruimt 5,5 ton afval

Zo'n 3.750 vrijwilligers hebben vandaag op de Vlaamse stranden samen 5,5 ton strandafval opgeruimd in het kader van Eneco Clean Beach Cup. Dat is een evenaring van het cijfer van vorig jaar, al is dat niet meteen goed nieuws.

In iedere kilo zand zitten 150 plasticdeeltjes en per kilometer liggen er 3.000 items op het strand. En als het zo verder gaat, dan zit er binnenkort meer plastic dan vis in de zee. Trieste cijfers en bedenkingen die Eneco en zeventien surfclubs er jaarlijks toe brengen om het Vlaamse strand voor het toeristische seizoen helemaal op te ruimen.

Flessen

Welgeteld 3.748 vrijwilligers ruimden onder een stralende hemel 5,5 ton afval op. Vooral plastic als flessen, zakjes en allerhande verpakkingen werden het meest gevonden, naast materiaal uit de visserij, sigarettenpeuken, piepschuim en blikjes.

"Door een strandwandeling met een lenteschoonmaak te combineren, kunnen we op een aangename manier mensen op het groeiend probleem wijzen van afval dat op strand slingert en hoofdzakelijk uit zee aanspoelt", zegt organisator Sven Fransen. "Zolang het nodig is, zullen we opruimen, maar we zijn het eigenlijk wel wat beu en willen naar de bron gaan om die droog te leggen. Daarom focussen we dit jaar op concrete oplossingen, groot of klein, met vallen en opstaan."

Jaar van de Noordzee

Een van de helpende handen was staatssecretaris voor de Noordzee Philippe de Backer (Open Vld) die daarmee met het ‘Jaar van de Noordzee’ aftrapt. "De Eneco Clean Beach Cup is elk jaar in het rood omcirkeld in mijn agenda. Iedereen moet de knop omdraaien richting minder plastic en opruimacties helpen daarbij. We hebben 2018 trouwens uitgeroepen tot ‘Jaar van de Noordzee’. Er komt extra aandacht voor zowel de positieve punten als de problemen en iedereen wordt uitgenodigd om bij te dragen aan oplossingen."

De kustgemeenten konden dit jaar met eigen initiatieven die doorheen het jaar zullen georganiseerd worden, een geldprijs winnen. Het doel van die initiatieven, is na de grote lenteschoonmaak doorheen het jaar het strand proper houden. De Haan en Bredene krijgen 20.000 euro.