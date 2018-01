Ellende bij Proximus eindelijk van de baan?

Het is voorlopig onduidelijk of er nog problemen zijn bij Proximus. Gisteravond zaten verschillende klanten nog steeds zonder internet en digitale televisie. De operator zegt vandaag aan VTM NIEUWS dat er geen algemene problemen meer zijn, maar dat sommige klanten nog hinder kunnen ondervinden.

Op de website allestoringen.be zijn er deze ochtend zeker zestien meldingen gemaakt van mensen die nog problemen ondervonden. Ter vergelijking: gisterenvoormiddag waren er volgens de website op het piekmoment 739 meldingen.

Proximus laat weten dat er geen algemene problemen meer zijn, maar dat gebruikers wel nog hinder kunnen ondervinden met hun modem of tv-decoder. "In de meeste gevallen lukt een herstart van één of beide toestellen", klinkt het. "Indien dat niet helpt, krijgen ze de raad om te bellen naar de klantendienst. Die zijn vandaag terug bereikbaar, al kunnen de wachttijden wel oplopen omdat ze heel wat telefoontjes te verwerken krijgen. "We proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen", zegt Nele Van Malderen van Proximus aan VTM NIEUWS.

(Lees verder onder het bericht)

Onduidelijke communicatie

De problemen ontstonden maandagavond door een elektriciteitsstoring in een van de datacentra van Proximus. Daardoor moesten ze het een tijdje zonder televisie, internet of telefonie stellen. De operator liet diezelfde avond nog weten dat het netwerk gradueel hersteld werd en zei later dat alle problemen van de baan waren.

Toch ondervonden gisteren nog heel klanten problemen met hun internet, telefonie en televisie. Zelfs 24 uur na de storing kwamen er nog meldingen binnen, hoewel Proximus sinds de middag zei dat alle problemen opgelost waren. “Alle systemen werken, alles is hersteld. Iedereen moet nu van zijn diensten kunnen genieten”, klonk het.

"Compensatie"

Proximus liet gisteren weten dat er een "compensatie" komt. Alle klanten krijgen twee weken gratis toegang tot de betalende televisiekanalen. Momenteel ontbreekt een wettelijk kader voor een financiële compensatie bij telecomproblemen, maar minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) liet weten dat hij aan zo’n regeling werkt. De Croo hoopt tegen maart een uitgewerkt voorstel klaar te hebben.

Bekijk ook: