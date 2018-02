elklijfeenschoonlijf succes op Twitter

De hashtag ‘elklijfeenschoonlijf’ heeft op enkele dagen tijd al voor heel wat reactie gezorgd op sociale media. Honderden mensen deelden op Twitter foto’s van zichzelf om hun lichaam te tonen, zonder fotoshop en zonder schaamte. De hashtag ontstond na een oproep van de Belgische influencer Matti Verbeeck.

“Ik doe mij voor als iemand anders op sociale media, maar ik vind dat niet fair tegenover mijn volgers of tegenover de mensen die naar mij opkijken”, begint Matti Verbeeck in een video op Youtube.

“Ik volgde heel veel pagina’s als TRIANGL en Victoria Secret, maar daar was geen enkel meisje bij waarmee ik mezelf kon associëren. Alle vrouwen hadden een mooi lichaam, een platte buik, mooie borsten en een niet al te grote kont”, zegt Verbeeck.

Fotoshop

“Ik voelde me anders en dikker. Ik begon te sporten en wou gezond zijn. Uiteindelijk ben ik twaalf kilo vermagerd”, gaat Verbeeck verder in haar video. Ik ging naar Amerika, waar ik helemaal de mist inging. Toen ik terugkwam en ik die kilo’s terug was bijgekomen wilde ik dat niet vertellen aan de wereld. En dus begon ik mijn foto’s te fotoshoppen, zodat het leek alsof ik nooit terug was bijgekomen.”

“Ik kreeg complimenten over mijn lichaam en mensen vonden mijn foto’s leuk. Ik vond dat zelf ook leuk. Zoveel complimenten voor een lichaam dat ik eigenlijk niet heb. Op sociale media zie ik er zelfzeker uit, maar dat is ‘dikke zever’, want het is allemaal gefotoshopt.”

Volgens mede-initiatiefnemer Yannick Alexander strookt het beeld dat op sociale media gegeven wordt niet altijd met de realiteit. “Vaak valt het zelfs niet op dat foto’s bewerkt zijn, en dat is nu net gevaarlijk”, zegt Alexander.

“Elk lijf is een schoon lijf”

In haar video zegt Matti Verbeeck nog dat er geen probleem is met je eigen lichaam. “Mensen moeten niet bang zijn om een foto te posten, want elk lijf is een schoon lijf”, besluit Verbeeck.

Maar volgens Alexander is het ook belangrijk dat mensen met anorexia of mensen die ertegen vechten, hun verhaal durven delen. “Het is belangrijk dat ook de andere kant wordt getoond, en dat het onderwerp bespreekbaar is.”

Honderden jongens en meisjes hebben intussen foto’s en verhalen van zichzelf gedeeld op Twitter of Instagram onder de hashtag ‘elklijfeenschoonlijf’. “We hadden niet verwacht dat de hashtag zo’n impact zou genereren”, zegt Alexander nog.

Na jaren van woorden zoals ‘eet gij eigenlijk’ en ‘anorexiapatient’ ben ik beginnen werken aan mezelf. Het evenwicht zoeken tussen ‘te weinig’ en ‘voldoende’ was een hele uitdaging. Aankomen is ook moeilijk. #elklijfeenschoonlijf pic.twitter.com/oOyl5ecOcj — Evelyne De Bruyne (@EvelyneDeBruyne) 27 februari 2018