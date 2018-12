Elke woning in Vlaanderen heeft vanaf nu eigen woningpas

Elke woning in Vlaanderen heeft vanaf nu een eigen woningpas. Een soort van paspoort met alle gegevens die de Vlaamse overheid over je huis heeft, zoals de energiescore of de bodeminformatie. Dat is gemakkelijk als je je huis wil verbouwen, verkopen of verhuren. België is het eerste land in Europa met zo'n woningpas.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA), het departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) lanceren in opdracht van de drie bevoegde ministers Bart Tommelein, Liesbeth Homans en Joke Schauvliege de woningpas. De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat een heleboel beschikbare informatie over een woning bundelt en ter beschikking stelt van de eigenaar.

Vereenvoudigen

De databanken van verschillende Vlaamse agentschappen en departementen worden voor het eerst aan elkaar gekoppeld en op een overzichtelijke manier voorgesteld via één centraal platform. Met deze woningpas wil de Vlaamse overheid het (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren van een woning vereenvoudigen.

De invoering van de woningpas verloopt gefaseerd. In eerste instantie zullen woningeigenaars er administratieve informatie over het gebouw vinden, de indeling, de ligging en informatie uit de EPB-aangifte of het energieprestatiecertificaat. De eigenaar kan omgevingskaarten raadplegen en downloaden zodat hij/zij meer zicht krijgt op de overstromingsgevoeligheid of de bestemming volgens het Gewestplan.

Wie zijn woningpas wil bekijken, kan dat doen op woningpas.vlaanderen.be