Elke week vier groepsverkrachtingen

Elke week doen in ons land vier slachtoffers aangifte van groepsverkrachting. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie die Het Laatste Nieuws kon inkijken. Toch is dat maar een tipje van de ijsberg. “Veel slachtoffers durven immers geen aangifte te doen.”

Vier jonge mannen van Afrikaanse afkomst zitten in de cel op verdenking van verkrachting. De mannen zouden afgelopen weekend twee Nederlandse vrouwen van 21 en 22 jaar verkracht hebben in hun hotelkamer na een nachtje uit in club Roxy. De slachtoffers denken dat ze eerst gedrogeerd zijn.

Afgaande op statistieken van de federale politie is dat niet eens zo uitzonderlijk. “In 2016 gaven daders van een groepsverkrachting hun slachtoffers twee keer geneesmiddelen, veertien keer alcohol en tien keer drugs”, aldus Sarah Frederickx van de federale politie. “Sommige slachtoffer kregen meerdere middelen toegediend.”

Stabiele cijfers

Het aantal aangiftes van groepsverkrachtingen bij de politie is al enkele jaren min of meer stabiel: 203 in 2014, 190 in 2015 en 217 in 2016. Van 2017 zijn nog geen cijfers beschikbaar, maar in de eerste zes maanden van dat jaar stelde de politie 92 processen-verbaal op.

“Absolute prioriteit”

“De strijd tegen seksueel geweld blijft een van de tien absolute prioriteiten van ons nationaal veiligheidsplan”, beklemtoont Frederickx. Het aantal salchtoffers zou immers veel groter kunnen zijn omdat er in zedendossiers een groot “dark number” bestaat. Veel slachtoffers durven of willen immers een aangifte doen.

