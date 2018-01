Elke week klacht over misbruik sport

Het meldpunt 1712 heeft vorig jaar fors meer getuigenissen ontvangen van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. In de eerste negen maanden ging het al om 66 meldingen, waarvan 45 over seksueel geweld. Dat is meer dan één per week. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

In 2016 registreerde het meldpunt nog 38 getuigenissen van misbruik tijdens een sport- of vrijetijdsactiviteit. Ruim de helft van die klachten gaat over kindermishandeling. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) die werden opgevraagd door partijgenote Katrien Schryvers.

In het voorjaar van 2017 kwamen heel wat getuigenissen boven water over seksueel misbruik in de sportsector. In een reactie daarop besliste het Vlaams Parlement een bijzondere commissie op te richten om het fenomeen te bestuderen.

Vorige week heeft Katrien Schryvers, als voorzitster van die commissie, het parlement gevraagd om de opdracht te verbreden tot grensoverschrijdend gedrag in het algemeen.