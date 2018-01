Elke school krijgt rapport over afwezigheid kleuters

Elke school krijgt vanaf nu een rapport waarin staat hoeveel kleuters te vaak afwezig zijn. Vlaams minister van Onderwijs Crevits (CD&V) hoopt dat ze daardoor meer inspanningen gaan doen om alle kleuters naar school te krijgen. Drie procent van de kleuters komt te weinig naar de klas. Zij lopen meer kans om later een jaar over te doen.

In de peuter-en kleuterklas van de Sint-Lodewijksschool in Oostende doen ze extra hun best om elke dag zoveel mogelijk kleuters in de klas te krijgen. Van de 2019 kleuters die in Oostende naar school gaan zijn er 163 te vaak afwezig, dat is acht procent. Terwijl gemiddeld in Vlaanderen maar drie procent van de kleuters te weinig naar de klas komt. Naast Oostende scoren ook Antwerpen, Gent en Turnhout slecht.

Elk trimester een rapport

Een rapport waarin zwart op wit staat hoeveel kleuters te veel afwezig zijn, moet de scholen en gemeenten stimuleren om iets te doen aan het probleem. Elk trimester zullen ze zo'n rapport krijgen. Op die manier wil minister Crevits scholen stimuleren om ouders te overtuigen om hun kinderen naar school te sturen. “Scholen kunnen de ouders aanspreken van wie de kinderen te weinig naar school gaan. Ook gemeenten kunnen bijvoorbeeld een sociale dienst inzetten om ouders toch te overtuigen om de kinderen naar de kleuterklas te laten gaan, want dat is uiterst belangrijk."

