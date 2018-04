Elke leerling krijgt online paspoort

Elke leerling krijgt vanaf volgend jaar een eigen paspoort. Dat leerlingenpaspoort moet ervoor zorgen dat scholen en CLB's vlotter informatie over leerlingen kunnen uitwisselen als die van school veranderen.

Scholen en CLB's houden heel wat informatie bij over leerlingen, maar als die van school veranderen, gaat de informatie niet mee. Dat zorgt ervoor dat de nieuwe school en de CLB's al die informatie opnieuw moeten vergaren, waardoor ouders steeds weer dezelfde papieren moeten invullen om zo een dossier aan te leggen.

"Vandaag houden scholen en centra voor leerlingenbegeleiding heel wat informatie bij over jongeren", legt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uit. "Het gaat dan over zorgnoden, leermoeilijkheden en ga zo maar door. Die gegevens zijn heel versnipperd. Voor mij is het van belang dat al die informatie gebundeld wordt op een centraal platform."

Privacy

Ouders of leerlingen kunnen wel kiezen om bepaalde informatie niet bij te houden op het paspoort, omwille van de privacy van de kinderen. Het systeem zou tegen 1 januari 2019 af moeten zijn, wanner het nieuwe decreet van kracht is.