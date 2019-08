Elke dag wat warmer en zonovergoten weekend in zicht

Vandaag blijft het de hele dag droog. De ochtend begint met veel zon en lokaal ook wat nevel of een paar mistbanken. In de loop van de dag schuiven er vanaf het westen hoge wolkensluiers over het land en ontwikkelen er zich in het binnenland enkele stapelwolken. De maxima schommelen tussen 18 of 19 graden in Hoog-België en 23 graden in het centrum van het land en de Kempen. De wind blijft zwak en veranderlijk. Dat meldt het KMI.

(Lees verder onder de video)

Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het vaak helder. Later tijdens de nacht verschijnen er wat hoge wolkensluiers. De minima liggen tussen lokaal 4 graden in de Hoge Venen en 11 graden aan zee.

Morgen verdwijnt het eventuele ochtendgrijs snel. Daarna volgt droog, rustig en overwegend zonnig weer. De maxima liggen tussen 20 of 21 graden aan zee en in de Hoge Ardennen en 24 à 25 graden in het centrum van het land.

Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en rustig met vorming van enkele onschuldige stapelwolken. Het wordt warmer met maxima van 21 tot 26 graden.

Zaterdag krijgen we warm zomerweer met volop zon. De maxima liggen rond 25 à 26 graden aan zee en in de Ardennen, en tussen 27 en 29 graden elders. Zondag is het nog altijd zonnig en warm met maxima rond 26 à 27 graden in de Ardennen en rond 30 graden in Laag-België. Naar de avond toe zou er zich eventueel een lokale onweersbui kunnen ontwikkelen.

Maandag zou het vrij zonnig zijn met wel wat meer wolkenvelden. Waarschijnlijk is het nog warm met maxima van 24 tot 29 graden. Dinsdag is het wellicht nog droog en vrij zonnig met maxima van 25 tot 29 graden.