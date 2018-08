Elke dag twee wandelende kinderen aangereden

Vorig jaar zijn er in ons land maar liefst 828 wandelende kinderen jonger dan veertien jaar aangereden in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van VIAS. Dat zijn twee onschuldige slachtoffertjes per dag. Zes ervan overleefden de aanrijding niet.

Het tragische verkeersongeval van afgelopen maandag in Sint-Niklaas, waarbij de 5-jarige Maimouna overleed en haar mama en zusje (8) levensgevaarlijk gewond raakten, is in ons land jammer genoeg geen alleenstaand geval. Jaarlijks worden in ons land 828 wandelende kinderen jonger dan veertien jaar aangereden, dat komt overeen met twee per dag.

Het aantal aangereden wandelende kinderen ligt wel 9 procent lager dan in 2016 en liefst 21 procent lager dan tien jaar geleden. Volgens VIAS is de daling onder meer het gevolg van sensibilisering en de zone 30 in schoolomgevingen.