"Elke dag tien kinderen gewond in verkeer"

Elke dag gebeuren in ons land tien verkeersongevallen waarbij een kind jonger dan 15 jaar gewond raakt. Dat blijkt uit cijfers van verkeersveiligheidsorganisatie Vias. De ongevallen met kinderen gebeuren voornamelijk voor en na schooltijd, en in bijna de helft van de gevallen was het kind met de fiets of te voet.

Vorig jaar gebeurden in ons land elke dag tien verkeersongevallen waarbij een kind jonger dan 15 jaar gewond raakte, 3.602 in totaal. Dat aantal is wel aan het zakken: in 2007 waren er elke dag nog 15 ongevallen met kinderen. Bovendien is ook het aantal kinderen dat overlijdt in het verkeer gezakt. In 2017 waren het er 14, 10 jaar geleden 36 en in 1992 zelfs nog 90.

Ook het aandeel in het totale aantal verkeersdoden is afgenomen, van 5 procent begin jaren 90 naar 2 procent nu. Bijna de helft van alle verkeersslachtoffers onder de 15 komt met de fiets of is te voet. De meeste ongevallen gebeuren voor en na schooltijd.

Meer jongens

Opvallend: het gaat vaker om jongens dan om meisjes, en vooral vanaf elf jaar begint het aantal kinderen dat slachtoffer wordt in het verkeer, te stijgen. De meeste slachtoffers worden geregistreerd bij de 14-jarigen, een leeftijd waarop veel kinderen alleen naar school beginnen gaan.

Vias pleit er bij het begin van het schooljaar daarom nog eens voor kinderen goed voor te bereiden op dat moment, maar om ze ook goed vast te maken in de wagen of wanneer ze hen vervoeren op de fiets.

Lees ook: Elke dag twee wandelende kinderen aangereden