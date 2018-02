Elk jaar 2.500 Walen gezocht voor Vlaamse jobs

Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), zoekt over de taalgrens naar werknemers om het nijpende personeelstekort in de Vlaamse bedrijven op te vangen. Dat schrijft De Standaard.

In Vlaanderen is er een werkloosheidsgraad van 6,7 procent, in Wallonië zijn er nog meer dan 13 procent werklozen. Vlaams minister Muyters en zijn Waalse tegenhanger hebben daarom een pact ondertekend om meer Walen in Vlaanderen tewerk te stellen. Het streefdoel is 2.500 per jaar.

Cursus Nederlands

Omdat de nood naar werknemers zo hoog is, worden de taalvereisten zelfs versoepeld. Zo vraagt de minister aan de bedrijven om geen voorwaarde te maken van de kennis van het Nederlands. De minister benadrukt nog in De Standaard dat het wel de bedoeling is dat ze een taalcursus krijgen als ze de job uitoefenen. “De cursus wordt op die manier dan meer toegespitst op hun werkervaring”, klinkt het.