Elk EU-land moet holebihuwelijk erkennen

Het Europees Hof van Justitie heeft in een rechtszaak geoordeeld dat elk EU-land het homohuwelijk moet erkennen, ook al staan ze zo’n huwelijk niet toe op hun eigen grondgebied. De uitspraak wordt aangenomen als een mijlpaal in de wettelijke bescherming van het homohuwelijk. Dat schrijft De Standaard.

Het Hof bevestigt dat Europese lidstaten zelf beslissen of het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht getolereerd wordt. De lidstaten mogen echter echtgenoten uit een ander EU-land geen rechten ontzeggen die samengaan met het huwelijk.

De rechtszaak kwam er naar aanleiding van een kwestie waarbij een Roemeen niet met zijn echtgenoot naar Roemenië mocht komen. Aangezien het homohuwelijk in Roemenië niet geldig is, mochten de Roemeen en zijn Amerikaanse man Roemenië niet in. De rechtbank heeft die redenering verworpen, onderbouwd door het vrij verkeer van personen.