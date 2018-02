Elektrische fiets boomt in woon-werkverkeer

Steeds meer mensen die de fiets gebruiken om zich naar hun werk te verplaatsen, hebben zich daarvoor een elektrische fiets aangeschaft. Met enkele grote mobiliteitswerken in het verschiet, kunnen bedrijven een groot verschil maken door hun werknemers een fietsvergoeding aan te bieden. Dat blijkt uit de VAB Fietsbarometer.

Drie jaar geleden bleek uit de eerste VAB-Fietsbarometer dat zes procent van de fietsende Vlamingen een elektrische fiets bezat. Uit de nieuwe Mobiliteitsbarometer blijkt dat de elektrische fiets boomt en maar liefst vijftien procent van de fietsers er eentje heeft.

Ook valt op dat steeds meer jongere mensen gebruik maken van een elektrische fiets, terwijl drie jaar geleden vooral 65-plussers dat deden. Heel wat Vlamingen kochten er speciaal eentje om vlotter op het werk te geraken.

Potentieel

VAB ziet veel potentieel in de fiets om Belgen uit de auto te krijgen: 44 procent van de huidige elektrische fietsers is in de afgelopen drie jaar overgestapt van de auto op de fiets voor woon-werkverkeer. Bovendien overweegt 33 procent van de respondenten die momenteel niet naar het werk fietsen, om in de nabije toekomst een elektrische fiets aan te schaffen.

Het is dus duidelijk dat de elektrische fiets het grootste potentieel heeft om het autogebruik te doen dalen.

Fietsvergoeding

De belangrijkste reden waarom men overstapte op de fiets is de tendens om gezonder te leven en meer te bewegen. Daarnaast speelt ook het financiële plaatje een rol: de fietsvergoeding is de tweede belangrijkste reden om de auto aan de kant te laten staan en de (elektrische) fiets te nemen.

Ook de toenemende verkeersdrukte stimuleert het gebruik van de fiets. Bedrijven hebben met de fietsvergoeding een sterk wapen in handen tegen de file.

Sterk argument

De fietsvergoeding is een zeer sterk argument om over te schakelen op de (elektrische) fiets. Toch krijgt slechts 52% van de huidige respondenten die de fiets gebruiken een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer. Van diegenen die wel een fietsvergoeding krijgen, krijgt slechts 38% de maximale fietsvergoeding van 23 eurocent per kilometer.

Nochtans mag de werkgever deze inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost, wat fiscaal zeer gunstig is. VAB hoopt dat meer werkgevers een fietsvergoeding zullen aanbieden aan hun werknemers.