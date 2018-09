Elektriciteit wordt tot 100 euro duurder

De energieleveranciers betalen vandaag 35 procent meer voor de elektriciteit die ze volgend jaar willen aanbieden, dan vier maanden geleden. Op termijn zal u dat voelen: de jaarlijkse stroomfactuur van een gemiddeld gezin kan tot 100 euro duurder worden.

De kostprijs van elektriciteit zit al 2,5 jaar stevig in de lift. Na jaren van daling, sinds de economische crisis, moesten de leveranciers begin 2016 nog slechts 28 euro per megawattuur ophoesten op Endex, de leidende energiebeurs op het Europese vasteland. Maar in mei van dit jaar was dat al opgelopen tot 43,80 euro. De jongste maanden kwam daar nog 35 procent bij, waardoor een kilowattuur ‘reserveren’ voor volgend jaar nu al 59,20 euro kost.

Experts zijn het erover eens dat de consument dat zal voelen. Hoeveel dieper we in onze portemonnee zullen moeten tasten, hangt af van verschillende factoren. Maar als u een contract met variabel tarief heeft of binnenkort een vast contract van één jaar afsluit, kan de gemiddelde gezinsfactuur in het slechtste geval 100 euro duurder worden dan vier maanden geleden.

Volgens leverancier Eneco speelt de onzekere toekomst van de kerncentrales een rol. “Het politieke gekibbel over nucleaire energie komt de prijs niet ten goede. Ondernemers wachten ook met investeren, omdat ze niet weten welke richting de overheden zullen uitgaan.”