Elektriciteit tot 100 euro duurder dan vorig jaar

De groothandelsprijs voor elektriciteit gaat al een tijd in stijgende lijn, en is ook doorgesijpeld in de stroomfactuur die de gezinnen in de bus krijgen. Elektriciteit is vandaag zowat 90 euro tot 100 euro duurder dan een jaar geleden.

Een combinatie van factoren zorgt ervoor dat de grondstof elektriciteit duurder wordt. Er is de onbeschikbaarheid van enkele kerncentrales in België en Frankrijk, waardoor het productieaanbod kleiner is. Ook de prijs van CO2 stijgt, net als de prijs van gas en steenkool. Dat laatste wordt nog steeds gebruikt in Duitsland om stroom op te wekken.

De energieleveranciers bevoorraden zich op die groothandelsmarkten. Als elektriciteit duurder wordt voor de leveranciers, wordt ze ook duurder voor de klanten, ook al maakt de grondstof elektriciteit in België maar een derde uit van de totale stroomfactuur van de gezinnen.

Tot 100 euro duurder

In vergelijking met zowat een jaar geleden is stroom vandaag 30 euro/MWh duurder. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3,5 MWh, mag je dus rekenen op een stijging van de kost van elektriciteit met negentig à honderd euro, klinkt het bij Lampiris. Ook Eneco spreekt van een prijsstijging met honderd euro.

Hoeveel stroom duurder wordt, hangt af van het soort contract. Is het vast of een variabel contract? Wanneer vervalt het contract? Duidelijk is dat wie voor lange tijd een vast contract heeft, vandaag voordeel doet.

Alle leveranciers

De stijgende prijzen op de groothandelsmarkten gelden voor alle leveranciers. "Als men de vaste prijzen van september 2018 met die van september 2017 vergelijkt, merkt men een stijging van 75 à 100 euro", klinkt het bij Engie Electrabel. Bij EDF Luminus, de nummer twee op de stroommarkt, betaalt men vandaag 50 euro à 75 euro meer voor nieuwe contracten, zo klinkt het. "Eerder richting 50 euro".

Verdere stijging?

Of en met hoeveel de prijs de komende maanden zal stijgen, is moeilijk te preciseren, klinkt het nog bij Engie Electrabel. Voor klanten met een contract dat driemaandelijks wordt geïndexeerd, wordt de prijs voor het laatste kwartaal opgemaakt op basis van de maanden juli, augustus en september. "Daar hebben we dus nog geen volledig zicht op. Maar de laatste weken en dagen zien we weer stijgingen op de groothandelsmarkten", klinkt het.

Ook bij de Vlaamse energieregulator Vreg merkt men stijgende prijzen. "De prijzen stijgen geleidelijk. Natuurlijk is er een verband met de groothandelsprijzen, maar er speelt natuurlijk meer. Het is niet omdat de groothandelsprijs met dertig euro stijgt, dat de stroomfactuur met dertig euro stijgt. Je mag dat niet één op één vergelijken".