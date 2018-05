IS eist aanslag Luik op

IS heeft de aanslag van Luik opgeëist. Daarbij zijn twee agentes en een passagier in de auto om het leven gekomen. Hiermee is echter nog niet bewezen dat Benjamin Herman effectief banden had met het terreurnetwerk.

“De dader is een soldaat van Islamitische Staat en heeft geluisterd naar onze oproep om landen van de coalitie tegen IS aan te vallen”, luidt het.

"IS heeft de aanslag opgeëist in zeer algemene bewoordingen", legt terreurexpert Faroek Özgünes uit. "Ze zeggen dat de aanslag in Luik het werk is van een soldaat van het kalifaat, maar dat is een standaardzin die in het verleden nog werd gebruikt. We weten pas echt zeker dat IS hierachter zit als er ook een opeisingsvideo is. De naam van Benjamin Herman zit trouwens al twee dagen in het nieuws en wordt zelfs niet genoemd door IS."