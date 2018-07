"De droogte die we nu meemaken, is heel uitzonderlijk, zoiets maken we niet elke tien jaar mee", zegt VTM-weerman Frank Duboccage. Hij vergelijkt de droogte zelfs met die uit 1976, al was die nog iets erger dan nu.

"Het is nog niet gedaan", vertelt Duboccage. "Ook volgende week blijft het nog droog." Het is pas naar volgend weekend toe dat er kans is op onweer, maar volgens de weerman betekent dat niet dat het overal zal regenen. "Het gaat dan om plaatselijke buien, plaatselijke fenomenen."