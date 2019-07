Eindbalans Tomorrowland: 61 dealers bij de kraag gevat

Het parket Antwerpen heeft vanmiddag samen met de federale politie de gerechtelijke en bestuurlijke cijfers vrijgegeven van twee weekends feesten op Tomorrowland in Boom. In totaal werden 460 festivalgangers betrapt met drugs, ook 61 dealers konden geklist worden. Tijdens de twee weekends werden ook drie aangiftes van aanranding gedaan en één aangifte van poging verkrachting.

Verder zijn er 80 bezoekers bestuurlijk aangehouden: 66 ‘inklimmers’ (mensen die zonder ticket op het terrein probeerden te geraken) werden aangehouden, en ook 9 mensen voor openbare dronkenschap en 5 voor overlast.

5 Belgische dealers

460 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs. De verdovende middelen werden in beslag genomen, de betrapte festivalganger verloor zijn toegangsbandje en werd meteen van het festivalterrein verwijderd. Ze kregen ook een onmiddellijke minnelijke schikking aangeboden van het parket: 75 euro voor softdrugs, 150 euro voor harddrugs.

Ook 61 dealers konden betrapt worden: 55 kregen een dagvaarding voor een van de speciale themazittingen later dit jaar. Zes dealers werden gearresteerd en voor de onderzoeksrechter geleid. Het gaat om 5 Belgen, 1 Duitser, 1 Spanjaard, 1 Pool, 1 Australiër, 2 Amerikanen, 7 Italianen, 26 Britten en 17 Nederlanders (waaronder een Nederlandse actrice) met leeftijden van 22 tot 46 jaar.

2.510 xtc-pillen

In dit drugskader werden 53.595 euro, 890 Britse pond, 400 Amerikaanse dollar, 8280 Kuna en 15 Zwitserse Franken in beslag genomen, alsook 2.510 xtc-pillen, 638 neppillen, 115 gram neppoeder, 427 gram cocaïne, 848 gram MDMA, 25 gram cannabis, 46 gram hasj, 411 gram ketamine en 57 milliliter GHB, 135 speedpillen en 50 dosissen LSD.

De drugscijfers zijn vergelijkbaar met de twee vorige edities van Tomorrowland. Vorig jaar werden 63 dealers betrapt en 430 festivalgangers in het bezit gevonden van een gebruikershoeveelheid drugs. In 2017 werden 43 dealers en 451 drugsgebruikers geklist.

Honderden gsm’s gestolen

Tijdens het eerste weekend werden 315 aangiftes van diefstal geacteerd, waarvan 239 diefstallen van gsm-toestellen. Tijdens het tweede weekend acteerden de politiediensten slechts 95 aangiftes van diefstal, waarvan 61 diefstallen van gsm’s.

9 gauwdieven (3 Roemenen van 29, 48 en 57 jaar oud, 2 Colombianen van 27 en 46, 1 Braziliaan van 36, 1 Senegalees van 33 en 2 Marokkanen) liepen tegen de lamp, 6 van hen zijn intussen aangehouden door de onderzoeksrechter.

De meeste slachtoffers werden tijdens de diefstallen afgeleid door vlaggen of petten, waarmee de gauwdieven hun handelingen probeerden af te schermen. Verschillende verdachten bleken ook internationaal gekend voor gelijkaardige feiten op festivals.

Pepperspray

Op zondag 21 juli gebruikten gauwdieven pepperspray tegenover drie politieagenten. Die hadden gemerkt dat vier mannen zich verdacht gedroegen en opvallend veel interesse hadden in een Aziatisch koppel. Ze probeerden het koppel af te leiden en om de halsketting van de man af te trekken. Op het ogenblik dat de politie tussenbeide wilde komen, spoot een van de verdachten met pepperspray gericht in het gezicht van de agenten. In dat tumult konden twee verdachten ontkomen, maar de politie kon de twee anderen wel arresteren.

In totaal kwamen 16 festivalgangers en 4 medewerkers van de security zich melden met last van de pepperspray.

De federale politie coördineerde de veiligheid op en rond het festival en werkte daarvoor samen met 26 politiezones en één politieschool. Naast verkeerstoezicht hield de politie onder meer ook zichtbare controles aan de ingang van het festival en voerde ze anoniem toezicht uit op het terrein in het kader van drugsfeiten en gauwdiefstallen. Ook het parket was permanent aanwezig.