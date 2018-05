Eerste zelfrijdende auto op onze wegen

In Leuven is de eerste auto zonder bestuurder de Belgische weg opgegaan. Voor de gelegenheid liet de vicepresident van de Europese Commissie, Maroš Šefčovič, zich rondrijden door de stad. Pas sinds gisteren mogen autoconstructeurs en technologiebedrijven in ons land op de openbare weg testen uitvoeren met zelfrijdende wagens.

De Belgische primeur moet de Leuvense én Europese doelstelling onderstrepen: duurzame mobiliteit in een slimme stad. Over de Europese strategie daarover beantwoorde Maroš zelfs live vragen tijdens de rit.

Openbare weg

De vicepresident liet zich rondrijden over een parcours in de Leuvense binnenstad. De rit met de zelfrijdende wagen vertrok op de Grote Markt, over de Bondgenotenlaan en de Vital Decorsterstraat, naar het Ladeuzeplein om zo terug te keren naar de Grote Markt.

Autoconstructeurs en technologiebedrijven mogen sinds gisteren op de openbare weg testen uitvoeren met zelfrijdende wagens. Het parcours van de primeur in Leuven was nog niet helemaal openbaar, want speciaal voor het Europees bezoek werd de weg afgezet met hekken.