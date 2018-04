Eerste vergoedingen Argenta uitbetaald

De bank Argenta is begonnen met het uitbetalen van schadevergoedingen aan klanten die de voorbije week hinder ondervonden van de zware IT-panne. "Sommige klanten stuurden enkele dagen terug al uit zichzelf een mail met daarin een raming van de schade die ze opgelopen hebben", zegt woordvoerster Christine Vermylen. "Vrijdag hebben we dan de eerste vergoedingen uitbetaald. Het gaat om kleine bedragen." Vrijdagavond had de bank al een twintigtal aanvragen gekregen.

De FAQ-pagina op de website werd vrijdag nog geüpdate met info over hoe klanten tewerk moeten gaan. "We voorzien een vergoeding voor klanten die aantoonbare schade geleden hebben", is daar te lezen. "Als u aantoonbare schade hebt geleden, kunt u een e-mail sturen naar klachtenbeheer@argenta.be. Vermeld in uw e-mail de aard en de omvang van uw financieel verlies en voeg indien mogelijk bewijsstukken toe."

"Vrijdagavond hebben we in onze mail naar de klanten ook vermeld dat ze een vergoeding kunnen aanvragen", aldus Vermylen. Sinds vrijdagmiddag kunnen Argenta-klanten weer gebruik maken van internetbankieren en de app. "Zaterdag hebben we veel activiteit gezien, vandaag/zondag was rustiger", zegt Vermylen nog. "Zaterdag hebben de meeste kantoren de deuren geopend, ook kantoren die normaal niet open zijn op zondag. Maar daar was het rustig, waarschijnlijk door het goede weer."

De problemen bij Argenta ontstonden na de installatie van een nieuw bankplatform in het paasweekend. De herstart na het verlengde weekend liep niet van een leien dakje.

