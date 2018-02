Eerste thuiswerkalarm van kracht

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft een thuiswerkalarm afgekondigd voor vandaag. Dat zei hij gisteren aan VTM NIEUWS. "Als er code oranje wordt aangekondigd door het KMI zetten we een systeem in gang om werknemer en werkgever te informeren dat het aangewezen is om thuis te werken die dag."

De reden voor de thuiswerkalarm? Er wordt vandaag sneeuw verwacht, tot wel vier centimeter. En dat in combinatie met de vriestemperaturen zou wel eens voor hinder kunnen zorgen.

"Met het alarm willen we ervoor zorgen dat er zich minder mensen op de weg begeven, zodat de mensen die de weg op moeten, zo weinig mogelijk hinder zullen ondervinden", legt Peeters nog uit.

Als het KMI dus een code oranje afroept, zal dat thuiswerkalarm naar de werkgevers worden verstuurd, zodat zij de nodige afspraken kunnen maken met hun werknemers.