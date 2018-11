Eerste tankstations zonder brandstof door protest van 'gele hesjes'

In Vlaanderen voelen we nu ook de gevolgen van de acties van de 'gele hesjes'. Zo kunnen klanten van Shell in Tongeren geen diesel meer tanken in twee tankstations. Ook Total bevestigt aan onze redactie dat er in Vlaanderen en in Wallonië in zo'n 80 tankstations een bevoorradingstekort is.

De 'gilets jaunes' of 'gele hesjes' is een beweging die protesteert tegen de volgens hen te hoge dieselprijzen. Sinds gisteravond zijn er in totaal 39 aanhoudingen geweest bij het brandstofprotest van de ‘gele hesjes’. Dat meldt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Het gaat om 24 gerechtelijke aanhoudingen en 15 bestuurlijke aanhoudingen.

Prioriteitenlijst

De gevolgen van de acties beginnen nu ook in Vlaanderen voelbaar te worden. Zo hebben twee Shell-tankstations op de Bilzersteenweg en de Luikersteenweg in Tongeren geen diesel meer en dat sinds gisterochtend. Shell bevestigt aan VTM NIEUWS dat het brandstoftekort het gevolg is van de blokkades. Niet elk tankstation kan daardoor bedeeld worden. Er is een prioriteitenlijst, zo vullen ze die langs de snelweg eerst weer aan.

80 tankstations

Ook Total bevestigt aan VTM NIEUWS dat er in Vlaanderen en Wallonië een aantal tankstations zijn die zonder benzine of diesel zitten als gevolg van de acties van de 'gele hesjes'. Het zou gaan om zo'n 80 tankstations.

De klanten vinden het vervelend, maar er is ook begrip voor het protest. “Diesel is inderdaad duur geworden”, klinkt het bij enkele klanten. “De accijnzen zijn inderdaad te hoog, maar daar kunnen wij niks aan doen."