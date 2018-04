Eerste sushifestival lokt 10.000 mensen

Het eerste sushifestival van ons land heeft dit weekend ongeveer 10.000 mensen naar de Japanse tuin in Hasselt gelokt. Het festival was een initiatief van vier studenten en was in slechts drie uur tijd helemaal uitverkocht. Er was zelfs zoveel belangstelling dat ze besloten om nog een tweede dag in te lassen.

Honderden mensen stonden vandaag in de rij om te proeven van de verschillende soorten sushi. Daarnaast kon je ook zélf sushi leren rollen in korte workshops.

Het sushifestival was een initiatief van vier studenten communicatiemanagement van de hogeschool PXL. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het event enkel vandaag zou plaatsvinden, maar de organisatie besloot om de deuren al een dag vroeger te openen.

De belangstelling was dan ook enorm: in een mum van tijd waren er meer dan 26.000 geïnteresseerden op Facebook en de 2.800 tickets voor het sushifestival waren op slechts drie uur tijd helemaal uitverkocht.