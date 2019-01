Eerste sneeuw: rustige avondspits verwacht, KMI waarschuwt voor gladheid tot morgenmiddag

'Om de avondspits vlot te laten verlopen zijn alle snelwegen met een spitsstrook vandaag uitzonderlijk de hele dag open', zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Door de spitsstroken open te houden kunnen die niet ingesneeuwd raken en altijd berijdbaar blijven.

Een spitsstrook is een extra rijstrook op de autosnelweg die geopend kan worden tijdens drukke momenten. Vaak vervangt ze de pechstrook. Daardoor komt er extra capaciteit vrij en verbetert de doorstroming.

Rond 16.00 zou de sneeuw ons land via Limburg moeten verlaten. In de loop van de nacht wordt in Oost- en West-Vlaanderen wel opnieuw sneeuw verwacht.