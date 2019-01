Eerste sneeuw, maar rustige ochtendspits

De aangekondigde sneeuwzone heeft vanmorgen de kust en West-Vlaanderen bereikt. Het sneeuwlaagje blijft op een aantal plaatsen liggen. Dat zorgde in de ochtendspits voor files rond Oostende en Oudenburg op de E40, hoofdzakelijk omdat het verkeer achter uitgereden strooiwagens aanreed. Inmiddels is daar enkel nog vertraagd verkeer, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum om 9.30 uur.

De ochtendspits in Vlaanderen en rond Brussel was rustig met op het hoogtepunt rond 8 uur slechts 110 km file tegen ruim 160 km op een 'normale' werkdag. "De weinige incidenten (5) hadden geen verband met de weersomstandigheden, maar waren te wijten aan defecten". De weggebruikers hebben duidelijk naar de waarschuwende berichtgeving geluisterd en hun gedrag aangepast, stelt Bruyninckx. Hij vermoedt dat een aanzienlijk aantal pendelaars voor alternatieven of voor thuiswerken heeft gekozen. "Momenteel (om 9.30 uur) rest er nog 26 km file tegen normaal nog 80 km op dit tijdstip".

Er is inmiddels beslist om preventief de spitsstroken open te zetten tot vanavond, om te voorkomen dat ze mogelijk toesneeuwen. Dat geldt op de E17 rond Gent, in de provincie Antwerpen (E313 en E19 Noord) en op de E40 rond Leuven. De sneeuwzone trekt nu langzaam landinwaarts.

De maxima schommelen overdag tussen +1 en +4 graden in Laag- en Midden-België, en tussen 0 en -3 graden in de Ardennen.

Na de storing wordt het droger met enkele opklaringen. Aan de kust blijft een winterse bui mogelijk. De maxima liggen tussen rond +3 à +4 graden in het westen, rond 1 à 2 graden in het centrum en rond -1 à -2 graden in de Ardennen. De wind waait eerst matig uit zuid tot zuidwest en zwakt in de loop van de namiddag af.

Gladde wegen

De strooidiensten hebben preventief 800 ton zout gestrooid op de weg. Het KMI waarschuwt voor gladheid en activeert van 5 uur ’s ochtends tot woensdagochtend rond 6 uur code geel. Dat betekent dat het gevaarlijk glad kan worden op de weg, waakzaamheid is dus geboden.