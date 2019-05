Eerste slachtoffer Steve Bakelmans getuigt

"Alle wonden zijn opnieuw opengereten." Dat zegt het eerste slachtoffer van Steve Bakelmans aan de collega's van Het Laatste Nieuws. Anoniem vertelt ze hoe de moordenaar van Julie Van Espen haar 15 jaar geleden verkrachtte. Zij was toen 58, hij 23.

Haar kinderen weten nog altijd niet wat haar toen is overkomen. In 2004 veroordeelde de rechtbank Bakelmans voor die feiten tot een celstraf van 30 maanden.

"Intussen drukte hij zijn duimen dieper en dieper in mijn nek. Het deed vreselijk veel pijn. (...) Hij drukte me daarop op de grond, met mijn hoofd onder tafel. Ik voelde hoe de druk van zijn duimen op mijn keel steeds toenam - vandaag kan ik nog altijd niet verdragen dat iemand zijn handen in mijn hals of op mijn schouders legt", vertelt het slachtoffer

Na jaren zwijgen, doet Monique anoniem haar verhaal bij Bjorn Maeckelbergh, journalist bij Het Laatste Nieuws. Want bijna niemand weet dat ze verkracht is.