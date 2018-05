Eerste ooievaarsjong voor Het Zwin

In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist zijn de eerste twee ooievaarsjongen van het seizoen geboren. Dat meldt de provincie West-Vlaanderen.

In het natuurpark zijn twee ooievaarsjongen geboren. Het gaat om de eerste twee jongen van het seizoen. En het zal niet bij twee blijven, want dit jaar zijn er dertien ooievaarsnesten ingenomen. Naar verwachting zal een twintigtal jongen opgroeien in het Zwin. Sinds begin april zijn alle koppels beginnen te broeden.De broedduur bedraagt ongeveer 33 dagen.

De eerste dagen zullen de jonge ooievaars moeilijk te zien zijn, omdat ze afgeschermd worden door de ouders. Bovendien worden ze ook onder de vleugels van de ouders warm gehouden. Maar binnenkort zullen ze makkelijker te spotten zijn vanop de ooievaarstoren in het vernieuwde Zwin Natuur Park. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 mei, tussen 10.30 en 16.30 uur, staat een gids klaar aan de ooievaarstoren om uitleg te geven over de jonge ooievaars.