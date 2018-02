Eerste lentegevoel, maar blijft het duren?

Vandaag kregen we een eerste lentegevoel. De zon was overal aanwezig, maar het was wel fris. Met maxima tussen de 1 en de 8 graden. Ook morgen wordt zonnig en droog, met geleidelijk meer bewolking vanaf het westen. De maxima lopen op tot 9 graden. Maar dan krijgen we een nieuwe winterprik.

Maandag begint wisselend tot zwaarbewolkt, met vooral in het zuiden van het land enkele opklaringen. De bewolking neemt gaandeweg toe en nog voor de middag zal het aan de kust beginnen regenen. De neerslagzone trekt langzaam over het land en zal in de loop van de namiddag de Ardennen bereiken, waar de regen overgaat in smeltende sneeuw of later sneeuw. We verwachten maxima tussen 5 à 6 graden in Vlaanderen en 1 à 2 graden in de Hoge Venen, bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting.

Winterse buien?

Dinsdag wordt het zwaarbewolkt, maar overwegend droog. Hier en daar kan nog een lichte bui vallen, in de Ardennen met een winters karakter. In de loop van de namiddag worden enkele opklaringen gevormd, die 's avonds en 's nachts gaandeweg breder zullen worden. De maxima liggen tussen 2 en 6 graden, bij een matige noordoostenwind. 's Nacht gaat het overal vriezen.

Woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af, maar blijft het de hele dag droog. De temperaturen klimmen niet hoger dan 3 à 4 graden, maar door de gure noordoostenwind voelt het iets kouder aan.

De noordoostelijke stroming houdt aan en voert droge, maar koude lucht over onze streken. Donderdag wordt het bijgevolg overwegend zonnig met enkele wolkenvelden. De maxima liggen tussen -1 graden op de Hoge Venen en +3 graden aan zee.